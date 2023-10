Serie D, Fasano da primato: gli uomini di Tiozzo stendono anche la Palmese

Il Fasano non vuole smettere di sognare. Allo stadio comunale di Palma Campania la formazione allenata da Luca Tiozzo si è imposta per 3-1 sulla Palmese, portando a casa la quinta vittoria stagionale e mantenendo il primo posto in classifica nel girone H della Serie D. Contando anche tre pareggi, il club del presidente Franco D'Amico è l'unica squadra del raggruppamento ancora imbattuto: un ruolino di marcia da record, oltre le aspettative.

Palmese-Fasano, la partita

Primo tempo scoppiettante. Al 13' i biancazzurri hanno trovato il vantaggio con Cianci, che ha risolto una mischia sugli sviluppi di una punizione battuta da Battista. A stretto giro il raddoppio firmato dallo stesso Battista, dagli undici metri: l'attaccante ha spiazzato il portiere Scognamiglio firmando così la sua quinta rete personale.La Palmese non si è data per vinta e ha provato a guidata da Puntoriere, che prima ha spedito una girata fuori di poco e successivamente ha realizzato il rigore del 2-1 al 36'.

I biancazzurri nella ripresa sono scesi in campo allo stesso modo determinati nell'aggredire la partita, vedendo i loro sforzi premiati al 62': di nuovo su calcio di rigore, stavolta battuto da Triatico, è giunta la nuova marcatura degli ospiti, che al 78' però hanno mancato il poker con il rigore calciato da Dorato (assegnato per fallo su Calabria) disinnescato da Scognamiglio; e così la Palmese all'82' ha accorciato le distanze con Filogamo, rimanendo tuttavia in dieci uomini per l'espulsione di De Sio: gli uomini di Tiozzo resistono nel recupero e alla fine hanno esultato per un successo pesante. Il Fasano ha raggiunto così 18 punti in classifica.