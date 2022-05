Vitofrancesco regola il Fasano: al Capozza la spunta il Casarano per 1-0

Il Fasano cade allo stadio Capozza nella sfida contro il Casarano. 1-0 il risultato finale, maturato nella ripresa, che ha sancito una nuova battuta d'arresto in trasferta per gli uomini guidati da CIro Danucci dopo la vittoria interna sul Bisceglie. Gli ospiti si fanno vedere in avanti con Losavio, che viene anticipato in tempo dal portiere avversario Iannì. La replica del Casarano arriva sul tiro da fuori di Avantaggiato, ma il portiere Ceka blocca. Il Fasano è in palla e sul finire del primo tempo sfiora il vantaggio: Losavio serve Battista che colpisce al volo,il pallone però finisce alto.

Nella ripresa sono i padroni di casa ad andare vicini al gol su una ripartenza orchestrata da Vitofrancesco, che ha imbeccato Santarcangelo per un tiro al volo spedito fuori. La gara è molto vivace: successivamente Losavio non inquadra la porta dopo esser stato servito da Del Col, prima della conclusione di Battista parata da Iannì. A stretto giro il Casarano trova la rete al 72', grazie al rigore trasformato da Vitofrancesco (fallo di Ceka). Danucci prova a raddrizzare la gara coi cambi (entrano Calabria e Richella per Losavio e Battista) ma alla fine non succede nulla. Il Fasano resta fermo al quarto posto a quota 59 punti.