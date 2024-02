Serie D, il Fasano crolla al cospetto della Fidelis Andria (5-1)

Pesante sconfitta per il Fasano, che non vince da tre partite. Allo stadio Degli Ulivi i biancazzurri hanno incassato un 5-1 per mano della Fidelis Andria, che ha inflitto di fatto l'ottavo ko stagionale.

Al 30' i padroni di casa hanno sbloccato il risultato grazie al colpo di testa di Giambuzzi, a cui ha risposto nella ripresa un tiro dal limite dell'area insaccato da Ganci al 57'; tuttavia, successivamente, la Fidelis ha preso il largo con la conclusione di Varsi al 70' e la ripartenza finalizzata da Jefferson all'83'. In pieno recupero i federiciani hanno trovato altre due reti in occasione della doppietta di Russo (rigore trasformato al 92' e conclusione segnata al 94'). Il Fasano è rimasto così fermo a quota 32 punti in classifica.