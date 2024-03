Serie D girone H: il Fasano va ko contro la capolista Team Altamura

Arriva un'altra sconfitta per il Fasano, dopo quella subita nel derby contro il Martina. Allo stadio Curlo i biancazzurri sono caduti per mano di un'altra formazione pugliese, la corazzata Team Altamura attualmente capolista del girone H. Si è trattato del dodicesimo ko stagionale.

Al 34' gli ospiti sono andati a segno con Grande, che ha finalizzato l'azione con un tiro in piena area di rigore avversaria, mentre Loiodice grazie ad una giocata individuale ha firmato il raddoppio al 71'; all'80', in contropiede, la formazione allenata da Luca Tiozzo ha accorciato le distanze con Persano.Il Fasano è rimasto fermo a 35 punti in classifica.