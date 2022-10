Un D'Anna in formato super stende il Martina: Brindisi corsaro allo stadio Tursi (2-0)

Quinto risultato utile di fila nonché terzo successo complessivo in stagione per il Brindisi: allo stadio Tursi gli uomini guidati dal tecnico Ciro Danucci si sono imposti per 2-0 sul Martina. I biancazzurri sono partiti subito forte e nel primo quarto d'ora sono andati a segno per due volte, entrambe con D'Anna. Il capitano del Brindisi segna prima al 7' e al 12', raggiungendo quota tre reti in campionato. In sostanza, la gara è stata chiusa già nelle battute iniziali: grazie a questa vittoria il Brindisi ha raggiunto quota 11 punti in classifica, gli stessi ottenuti da Casarano e Fasano.

Martina-Brindisi, il tabellino

MARTINA: Suma, Cappellari, Nikolli (Tucitto 60’), Perrini (Mancini 48’), Cerutti, Teijo, Ancora, Forcillo, Pinto, Suhs, Lopez (Diaz 60’)

A disposizione: Semeraro, Mangialardi, Schmidt, Diaz, Salvi, Petitti, Tucitto, Aprile, Mancini

ALLENATORE: Pizzulli

BRINDISI: Vismara, Esposito, Gorzelewski, Cancelli, Di Piazza (Stauciuc 75’), Dammacco (Santoro 70’), D’anna (Minaj 89’), Valenti, Malaccari (Triarico 66’), Palumbo (De Rosa 60’), Baldan

A disposizione: Oliveto, Triarico, De Rosa, Sepe, D’Agata, Opoola, Minaj, Santoro, Stauciuc

ALLENATORE: Danucci

AMMONITI: Pinto 16’ (M), Dammacco 21’ (B), Perrini 29’ (M), Malaccari 37’ (B), Vismara 54’ (B), Cappellari 75’ (M), Esposito 79’ (B), Cancelli 80’ (B)

MARCATORI: D’Anna 4’ (B), D’ Anna 12’ (B)

ARBITRO: Nicolò Rodigari (Bergamo)

ASSISTENTE 1: Alberto Callovi (San Donè di Piave)

ASSISTENTE 2: Thomas Storgato (Castelfranco V.)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Brindisi