Serie D, la Paganese stende il Fasano: biancazzurri ko per 2-1

Squadra in casa Paganese

Quinta sconfitta stagionale per il Fasano, che allo stadio Torre è caduto per mano dalla Paganese per 2-1. I biancazzurri chiudono il girone di andata con un ko, che ha allungato la striscia di partite senza vittorie a quota nove.

Al 13' Porzio ha battuto in situazione di uno contro uno Lazar, mentre al 24' Faiello ha firmato il raddoppio con un destro. Gli ospiti hanno reagito nella ripresa accorciando le distanze grazie al sigillo di Losavio al 51', ma non è bastato: il Fasano è rimasto fermo a 22 punti in classifica. Nel post-partita nessun tesserato della società ha rilasciato dichiarazioni.