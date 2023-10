Villa: "I ragazzi hanno dato tutto. Gli episodi? Meritiamo rispetto"

Serie C Girone C

C'è rammarico in casa Virtus Francavilla per l'eliminazione dalla Coppa Italia Serie C, arrivata per mano del Brindisi con il risultato di 1-0. Il club della Città degli Imperiali ha approcciato bene la partita utilizzando il piano visto nelle ultime uscite, ma le tre espulsioni a sfavore hanno cambiato l'inerzia della gara.

Il tecnico Alberto Villa ha commentato gli episodi arbitrali, sottolinenado allo stesso tempo l'atteggiamento dei suoi: "Quando si hanno le occasioni bisogna sfruttarle, abbiamo avuto tanta fretta per concludere invece di girare il pallone. Sull'episodio del rigore c'era fuorigioco, questo poi ne ha portato altri. Dico solo che in un senso o nell'altro non bisogna perdere la testa, negli ultimi giorni abbiamo avuto episodi a sfavore. Serve anche buon senso in certe situazioni, meritiamo rispetto. La nota positiva è che in inferiorità numerica i ragazzi ci hanno messo impegno attuando una buona fase difensiva. Non hanno mollato. Ripartiamo da qui, soprattutto a livello morale".