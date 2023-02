Virtus Francavilla ancora a secco in trasferta: il Latina si impone in rimonta per 2-1

Serie C Girone C

Si ferma la Virtus Francavilla, reduce da tre risultati utili di fila e rimasta ancora a bocca asciutta in una partita in trasferta. Allo stadio Francioni i biancazzurri sono stati sconfitti dal Latina per 2-1, dopo che erano passati in vantaggio nelle prime battute iniziali (11') grazie al solito Cosimo Patierno, al sedicesimo centro stagionale. Il Latina successivamente ha pareggiato i contri con Fabrizi al 40', per poi trovare il sorpasso definitivo al 49' quando Ganz ha realizzato un calcio di rigore assegnato per fallo di Idda. La Virtus Francavilla è rimasta ferma a quota 35 punti.

Latina-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 40’pt Fabrizi, 4’st rig. Ganz (LA) 11’pt Patierno (VF)

Latina: Tonti, Esposito, Amadio, Di Livio, Sannipoli (45’st Peschetola), Ganz, Carissoni, Calabrese, Fabrizi (37’st Rosseti), Riccardi (15’st Furlan), Cortinovis (16’st De Santis). A disp: Giannini, Pellegrino, Belloni, Barberini, Di Mino, Bezziccheri, Nori, Bordin, Esposito, Gallo. All. Di Donato

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Idda, De Marino, Maiorino (19’st Karlsson), Di Marco (1’st Macca), Patierno, Caporale, Risolo (32’st Tchetchoua), Cisco (29’st Cardoselli), Mendes, Minelli (29’st Solcia). A disp: Milli, Romagnoli, Manarelli, Ejesi, Prinelli, Carella, Yakubiv. All. Calabro

Arbitro: Gioele Iacobellis di Pisa (Nicola Di Meo di Nichelino-Nidaa Hader di Ravenna-Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia)

Note: Ammoniti: Esposito, Fabrizi (LA) Patierno, Di Marco, Risolo (VF)

Recupero: 1’pt, 6’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla