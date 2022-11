Virtus Francavilla-Audace Cerignola, trasferta vietata ai tifosi ospiti

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica che, come da disposizioni del Gos in occasione della gara Virtus Francavilla Calcio-Audace Cerignola di domenica 6 novembre ore 17.30 alla Nuovarredo Arena, sarà vietata la vendita dei tagliandi per i residenti in provincia di Foggia.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla