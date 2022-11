Virtus Francavilla, sarà un novembre ricco di derby pugliesi

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Sarà un novembre intenso per la Virtus Francavilla, che in questo mese avrà un calendario ricco di derby pugliesi in programma. Si comincerà domenica 6 novembre, quando alla Nuovarredo Arena arriverà l'Audace Cerignola; la prima trasferta di novembre vedrà i biancazzurri di scena allo stadio Menti contro la Juve Stabia, domenica 13 novembre.

Poi due faccia a faccia contro formazioni della regione: il 20 novembre la Virtus ospiterà il Taranto, mentre il 27 andrà allo stadio Veneziani per affrontare il Monopoli. A chiudere, mercoledì 30 novembre, l'infrasettimanale contro il Pescara dell'ex tecnico Alberto Colombo alla Nuovarredo Arena.