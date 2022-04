Virtus Francavilla-Foggia, le probabili formazioni: biancazzurri col tridente pesante

Serie C Girone C

Ultimo impegno tra le mura amiche della Nuovarredo Arena per la Virtus Francavilla, che ospiterà il Foggia nel derby pugliese di oggi (ore 17:30). Per i biancazzurri, a secco di vittorie da sette incontri, è uno snodo fondamentale della stagione regolare visto che nelle restanti due gare avranno l'obiettivo di consolidare la quinta piazza della classifica: questo per presentarsi nelle migliori condizioni possibili ai playoff. Gli uomini guidati da Zdenek Zeman invece sono reduci dalla sconfitta per 6-2, allo Zaccheria, contro il Catanzaro.

I padroni di casa si presenteranno presumibilmente col 3-4-3. Nobile presente tra i pali, dietro al trio difensivo formato da Idda, Miceli (al rientro dopo un turno di squalifica) e Caporale; Toscano e Prezioso presenzieranno la mediana, mentre Carella e Ingrosso agiranno rispettivamente sulla fascia destra e sinistra. In avanti si va verso l'impiego di Perez, Patierno e Maiorino.

4-3-3 invece per i satanelli. In porta Dalmasso, protetto dal tandem di centrali composto da Girasole e Di Pasquale, che però non è al meglio; nei ruoli di terzino destro e sinistro pronti Garattoni e Nicolao. A centrocampo Garofalo e Rocca dovrebbero affiancare Petermann, con Turchetta che ancora una volta sostituirà Ferrante come prima punta e che sarà supportato da Merola e Curcio.

Virtus Francavilla-Foggia, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Nobile, Idda, Miceli, Caporale; Carella, Toscano, Prezioso, Ingrosso; Perez, Patierno, Maiorino. All. Taurino.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Girasole, Di Pasquale, Nicolao; Garofalo, Petermann, Rocca; Merola, Turchetta, Curcio. All. Zeman.