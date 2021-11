Virtus Francavilla-Latina, le probabili formazioni: nei biancazzurri Prezioso e Maiorino tornano titolari

Serie C Girone C

Alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta di Pagani: la Virtus Francavilla vuole riprendere la marcia contro il Latina, nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C, Girone C (oggi alla Nuovarredo Arena, ore 17.30). Di fronte ci sarà un avversario ostico, reduce dalla vittoria fondamentale contro la Fidelis Andria.

L'allenatore Roberto Taurino sconterà il terzo e ultimo turno di squalifica, al suo posto ci sarà ancora il vice Pietro Sportillo. I biancazzurri scenderanno in campo col 3-5-2: la retroguardia davanti al portiere Nobile sarà composta da Delvino (che potrebbe far rifiatare Idda), Miceli e Caporale. In mediana rientra titolare Prezioso, mentre per lo slot sulla fascia sinistra Ingrosso potrebbe avere la meglio su Enyan; la coppia d'attacco invece sarà formata da Maiorino e Ventola.

Analogo modulo per gli uomini guidati da mister Daniele Di Donato, che schiereranno in campo il trio difensivo Celli-Esposito-Giorgini. A centrocampo assenti per squalifica i centrocampisti Amadio e Barberini, che dovrebbero essere sostituiti da Tessiore e Marcucci; pronti sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, Teraschi e Atiagli. In avanti ad affiancare Jefferson ci sarà Carletti.

Virtus Francavilla-Latina, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Delvino, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Toscano, Prezioso, Ingrosso; Maiorino, Ventola. All. Sportillo (Taurino squalificato).

LATINA (3-5-2): Cardinali; Celli, Esposito, Giorgini;Teraschi, Tessiore, Marcucci, Di Livio, Atiagli; Jefferson, Carletti. All. Di Donato.