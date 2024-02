Virtus Francavilla, primo contratto da professionista per Gianmarco Baglivo

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica che Gianmarco Baglivo, centrocampista offensivo dell'under 17 biancazzurra, ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 2026. Il giovane talento brindisino, da 3 anni nel settore giovanile, in questa stagione ha collezionato 15 presenze, 10 gol e 5 assist. Inoltre è stato convocato 4 volte nella Rappresentativa Lega Pro realizzando 7 gol. Il Presidente Antonio Magrì si congratula con Gianmarco per il traguardo raggiunto, sottolineando l'importanza che il settore giovanile riveste per questa società e per la crescita di tutti i nostri ragazzi. Congratulazioni Gianmarco

Fonte: comunicato uffficiale Virtus Francavilla