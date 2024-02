Sconfitta in extremis per la Virtus Francavilla: il Messina si impone per 3-2

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla va sotto, riesce a riequilibrare i conti ma alla fine cade nelle ultime battute di gioco: gli uomini guidati da Roberto Occhiuzzi sono stati battuti per 3-2 dal Messina in quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza. Si interrompe così la striscia positiva di due risultati utili consecutivi, dopo il pareggio con il Crotone e la vittoria sul Foggia.

Al 5' padroni di casa sono andati in vantaggio grazie a Emmausso, che ha approfittato una disattenzione difensiva degli ospiti, non impeccabili di nuovo al 12' quando Zunno ha insaccato il raddoppio su cross di Frisenna. Il club della Città degli Imperiali però non si è dato per vinto ed ha accorciato le distanze al 19' grazie al nono gol complessivo di Artistico, per poi fissare il punteggio sul 2-2 al 39', in occasione del sigillo di testa firmato da Macca. Nella ripresa il Messina è rimasto in dieci per l'espulsione di Salvo, ma alla fine è riuscito a trovare lo stesso il gol dei tre punti: da lunghissima distanza Frisenna ha battuto Branduani dopo un disimpegno della difesa avversaria (88'). La Virtus Francavilla è rimasta ferma a quota 21 punti in classifica.

Messina-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 5’pt Emmausso, 12’pt Zunno, 43’st Frisenna (ME) 19’pt Artistico, 39’pt Macca (VF)

Acr Messina: Piana, Lia (1’st Zona), Dumbravanu, Manetta, Salvo, Franco, Frisenna, Rosafio (28’st Scafetta), Zunno (37’st Luciani), Plescia (28’st Giunta), Emmausso (13’st Ragusa). A disp. Di Bella, Crisafulli, Pacciardi, Civilleri, Firenze, Cavallo, Signorile. All. Modica

Virtus Francavilla Calcio: Branduani, Monteagudo, Biondi (12’st Carella), Di Marco, Artistico, Polidori (40’st Contini), Molnar, Dutu, Risolo (12’st Laaribi), Macca (29’st Neglia), Ingrosso. A disp: Carretta, Lucatelli, De Marino, Gasbarro, Agostinelli, Nicoli, Vapore, Cardoselli, Garofalo. All. Occhiuzzi

Arbitro: Sig. Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Simone Biffi di Treviglio-Giorgio Ravera di Lodi-Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino)

Note: Ammoniti: Ragusa (ME) Artistico, Risolo, Monteagudo, Dutu, Molnar (VF) Espulsi: Salvo (ME)

Recupero: 3’pt, 6’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla