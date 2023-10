Riapertura Fanuzzi ma a capienza ridotta: lunedì si decide

BRINDISI – Il Fanuzzi potrebbe riaprire le porte, ma per non più di 5mila spettatori. Si prospetta questa soluzione in vista della partita Brindisi Fc – Juve Stabia in programma martedì prossimo (10 ottobre), alle ore 18.30, per la settima giornata del campionato di Serie C. Dopo il sopralluogo effettuato venerdì scorso, come noto, la commissione provinciale pubblico spettacolo non si è espressa sull’agibilità della struttura, sottoposta a un massiccio intervento di restyling sulla base di varie prescrizioni sia di competenza della Lega Pro che in materia di sicurezza.

Ma con la riduzione della capienza al di sotto dei 5mila spettatori (circa 2mila in meno rispetto alla capacità totale dell’impianto di via Benedetto Brin), la palla passerebbe alla commissione di vigilanza del Comune. Si tratta di un organismo composto dal sindaco Marchionna (o da un suo delegato), che la presiede, dal comandante della Polizia Locale, da un rappresentante dell’Asl, dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e da un esperto in elettrotecnica. In questo caso si aggiungerà anche un delegato del Coni.

La commissione comunale esprime appunto pareri rispetto allo svolgimento di eventi in cui è prevista la partecipazione di non più di 5mila persone. Chiaramente saranno valutati una serie di aspetti riguardanti la sicurezza dello stadio. Nel corso del sopralluogo effettuato dalla commissione provinciale è emerso che alcuni dei lavori previsti non erano stati ancora ultimati. In questo fine settimana numerosi operai hanno lavorato alacremente, fino a tarda sera, su vari fronti. Ad esempio sono state rinforzate le balaustre di Curva Sud, tribuna e gradinata, che in alcuni punto erano arrugginite. Le porte che ne erano sprovviste sono state dotate di maniglioni antipanico. Sono stati fatti dei progressi anche nell’area degli spogliatoi, dove si concentrava il grosso dei lavori.

E poi c’è il capitolo terreno di gioco, su cui si esprimerà il delegato del Coni. Il nuovo manto erboso (intervento inderogabile ai fini dell’omologazione) è ormai completo. Nell’ultima settimana la ditta appaltatrice, la “La Pietra Vivai”, ha lavorato praticamente senza sosta per completare la stesura del tappeto verde. Se arriverà l’ok da parte del Coni, il prato potrà essere inaugurato martedì.

Quella della capienza ridotta sarebbe una soluzione ovviamente provvisoria, in attesa dell’ultimazione di tutti gli interventi inerenti la sicurezza. Per l’agibilità a piena capienza occorrerà un pronunciamento da parte della commissione provinciale pubblico spettacolo.

Il sopralluogo della commissione comunale è previsto per domani pomeriggio. In serata è atteso il responso. In caso di fumata bianca, partirebbe subito la prevendita.