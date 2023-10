Stadio Fanuzzi ancora inagibile: Brindisi - Juve Stabia rinviata a martedì

BRINDISI – Ora è ufficiale. Slitta a martedì 10 ottobre, alle ore 18.30, il calcio di inizio della partita Brindisi - Juve stabia, valevole per la settima giornata del campionato di Serie C, inizialmente in programma per domenica 8 ottobre. Il sopralluogo presso lo stadio Fanuzzi effettuato stamattina (venerdì 6 ottobre) dal comitato provinciale Pubblico spettacolo si è concluso senza alcun pronunciamento. In assenza della certificazione di agibilità, era impossibile che si giocasse domenica.

I dirigenti del Brindisi Fc si sono messi in contatto con la Juve Stabia per concordare il rinvio della partita. La società campana ha dato il benestare. La Lega, in presenza di un accordo fra i due sodalizi, non ha avuto nulla in contrario. Ma la partita si disputerà al Fanuzzi? E se sì, in presenza del pubblico? Questi aspetti dovranno essere chiariti.



Di certo c’è che al Fanuzzi si continua a lavorare senza sosta per realizzare tutti i vari interventi in materia di sicurezza prescritti dalle autorità competenti, fra gli spalti e gli spogliatoi. Contestualmente sono quasi in dirittura d’arrivo i lavori per la stesura del nuovo terreno di gioco. Il sopralluogo, durato circa 5 ore, è stato effettuato all’interno di un vero e proprio cantiere in cui operavano gli operai di più ditte. Inizialmente vi ha partecipato anche il sindaco Giuseppe Marchionna. L’amministrazione comunale è stata rappresentata dall’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Quarta, e dall’equipe di dirigenti e funzionari che seguono il progetto di restyling dello stadio, per il quale sono stati stanzianti circa 1,2 milioni di euro.

Il rifacimento del terreno di gioco e il potenziamento dell’impianto di illuminazione erano gli interventi centrali della prima tranche di lavori, in quanto inderogabili. Discorso analogo vale per la realizzazione dei locali per la terna arbitrale mista negli spogliatoi e per la numerazione dei posti a sedere, in attesa dell’installazione di nuovi seggiolini su tribuna e gradinata (ma questo si potrà fare in un secondo momento).

La squadra allenata da mister Danucci ha già dovuto disputare due partite “casalinghe” a oltre 200 chilometri da casa, sui campi di Cerignola e Potenza, in entrambi i casi a porte chiuse. Ora c’è da capire cosa avverrà in occasione del match contro la Juve Stabia.

Articolo aggiornato alle ore 20.17 (partita rinviata a martedì)