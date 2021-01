Al "Cimalo" continuano ad arenarsi rifiuti portati dal mare e dai cittadini

Discarica a cielo aperto nel tratto di arenile sito in località Cimalo sulla costa sud di Brindisi, tra Cerano e Campo di Mare (marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico). Già sottoposto a pulizia da parte di volontari e oggetto di un bando regionale da 12mila euro finalizzato alla rimozione dei rifiuti. Ma la situazione in quel tratto di spiaggia non cambia. E da come mostra un video inviato da una lettrice non ci sono solo i rifiuti portati dal mare che per un gioco di correnti marine tendono ad arenarsi in quel preciso punto, ma anche spazzatura portata dai cittadini. Insieme a boe, plastiche e materiali vari frutto delle mareggiate, infatti, ci sono sacchetti neri colmi di rifiuti. Continui soprusi nei confronti dell’Ambiente che sembrano non avere mai fine.