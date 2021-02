I nonni danno il buon esempio: "Necessario vaccinarsi, lo facciamo con entusiasmo"

Presso il centro anziani di Brindisi, al rione Bozzano, è iniziata stamattina (lunedì 22 febbraio) la campagna vaccinale anti Covid sulla fascia della popolazione over 80, dopo che ieri erano state inoculate le prime centinaia di dosi al personale scolastico. Quello di Bozzano è uno dei centri più importanti della provincia, con una squadra di 10 operatori sanitari e 8 postazioni di vaccinazione, una zona per conservazione e preparazione del vaccino e un’area dedicata al primo soccorso con un medico anestesista rianimatore. L’ordinanza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che dispone la chiusura delle scuole fino al 5 marzo, potrebbe permetterci di concentrare nel Centro di Bozzano e negli altri hub della provincia gran parte del personale scolastico e velocizzare la campagna di vaccinazioni". Nel videoservizio traspare l'emozione dei pensionati, che accompagnati, in alcuni casi, dai figli, aderiscono con convinzione ed entusiasmo alla campagna.