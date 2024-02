Migranti, l'arrivo della Ocean Viking a Brindisi con 261 persone salvate in mare

Le operazioni di sbarco sono cominciate attorno alle 9.30 di oggi, venerdì 9 febbraio. Personale sanitario Usmaf è salito sulla nave per un primo screening. Ci sono 261 persone, quasi 70 minori non accompagnati, tre donne gravide. Vengono da Egitto, Siria, Etiopia. Vengono da povertà, fame, guerre. I minori resteranno a Brindisi, gli altri verranno trasferiti in diverse regioni d’Italia: oltre alla Puglia, Marche, Abruzzo, Liguria, Basilicata e Molise.

L'articolo completo

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui