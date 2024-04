Una passeggiata eco-archeologica alla scoperta dei tesori "dimenticati"

TORRE SANTA SUSANNA - Prima la chiesa di San Pietro a Crepacore, poi una sosta in contrada Grandizia, quindi Speziali e, infine, Tobbiano. La passeggiata "eco-archeologica" si è svolta sabato 6 aprile 2024, ritrovo alle 15 presso il bar di Domenico Mandurino, in piazza Umberto I. Le campagne di Torre Santa Susanna non sembrano avere segreti per l'organizzatore, l'avvocato Raffaele Missere. Appassionati e curiosi sono stati accompagnati anche dal dottore Antonio Trinchera, autore di diversi libri sul passato del territorio.

Nel video, il resoconto delle due ore di passeggiata alla scoperta delle vestigia del passato, vestigia purtroppo "dimenticate", ma non dagli organizzatori, che promettono altri tour ed eventi. L'obiettivo è quello di stimolare un nuovo tipo di turismo che valorizzi non solo Torre Santa Susanna, ma anche i paesi limitrofi, come raccontato proprio dall'avvocato Missere in questo articolo. Il primo "scrigno di tesori" è la chiesa di San Pietro a Crepacore, che alcuni datano a un'epoca precedente al VII secolo d.C. I tesori sono anche più antichi: queste campagne nascondono anche insediamenti neolitici.