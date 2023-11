Sbarco, il sistema di accoglienza: "A Brindisi non si lavora soltanto per dovere"

"Si può lavorare in tutti i modi, però qui si lavora non soltanto per dovere. Ogni volta continuo a registrare una partecipazione emotiva e un senso di responsabilità che fa onore alla città". Commenta così il prefetto di Brindisi Michela La Iacona il sistema di accoglienza disposto per lo sbarco dei 118 migranti salvati da Emergency nei giorni scorsi e portati a Brindisi nella mattinata di oggi, sabato 11 novembre.

