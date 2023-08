Svincolo contromano o in retromarcia con l'auto per evitare la lunga coda

BRINDISI - Sono passate da poco le 15:30 di oggi (venerdì 11 agosto 2023). Sulla superstrada che da Brindisi conduce a Taranto si forma una coda per un incidente all'altezza della Cittadella della ricerca, corsia direzione Taranto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come testimoniato dal video pubblicato in questa pagina, alcuni automobilisti evidentemente impazienti e sicuramente avventati (per usare un eufemismo) hanno pensato bene di percorrere in retromarcia lo svincolo da Restinco per evitare la coda. Altri, hanno direttamente fatto inversione con l'auto sulla corsia dell'autostrada.

Inutile specificare che tali manovre, oltre a essere palesemente vietate, sono fonte di pericolo per sé e, soprattutto, per altri incolpevoli automobilisti. Per quanto riguarda il sinistro, sul posto si è recata la Polizia Locale di Brindisi. La dinamica è da accertare. Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte.