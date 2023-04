Il ritrovamento risale alla mattinata di oggi, mercoledì 5 aprile, in via Tor Pisana, angolo via Imperatore Costantino

Traffico rallentato in via Tor Pisana (angolo via Imperatore Costantino) nella mattinata di oggi, mercoledì 5 aprile, per un presunto ordigno bellico trovato nel sottosuolo durante gli scavi per la fibra ottica. Sul posto Polizia, Vigili del fuoco e artificieri. La zona è stata delimitata.

