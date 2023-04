Scavi fibra, un grosso tubo ferma i lavori: polizia e artificieri sul posto. Evacuate sette famiglie

Articolo in aggiornamento continuo

BRINDISI - Un grosso tubo simile a un ordigno bellico è stato trovato nel sottosuolo in via Tor Pisana durante gli scavi per la fibra ottica. I lavori sono stati sospesi e sul posto si sono recate alcune pattuglie della Sezione volanti della questura di Brindisi che hanno delimitato la zona, gli artificieri e i vigili del fuoco. Dopo il primo sopralluogo è stato deciso di allargare lo scavo per accertare la natura del ritrovamento. Questo comporta l'evacuazione di uno dei palazzi vicini.

Il ritrovamento risale attorno alle 10 di oggi, mercoledì 5 aprile, all'incrocio con via Imperatore Costantino all'altezza del nuovo sottopasso che porta in centro. Gli operai della ditta Sia di Ostuni, mentre manovravano l'escavatore hanno urtato un grosso oggetto metallico insospettendosi. Hanno immediatamente chiamato la polizia che si è occupata della messa in sicurezza della zona in attesa dell'arrivo degli artificieri. Sul posto anche un'archeologa, già in zona per monitorare i vari cantieri. Il traffico in via Tor Pisana è rallentato.

Al momento si parla di "serbatoio metallico" ma sarano gli esperti a fare chiarezza sulla vicenda. Del resto non sarebbe la prima volta che viene ritrovato un ordigno bellico sottoterra in città: il 2 novembre del 2019 fu trovata una bomba di aereo nell'area adiacente ai parcheggi della multisala Andromeda di Brindisi, anch'essa, in quel periodo interessata da lavori di scavo. Le operazioni di disinnesco avvennero circa un mese e mezzo dopo, mezza città rimase paralizzata dal piano di evacuzione.

Il 19 agosto del 2020 fu trovato un ordigo bellico nella zona del poligono militare a Punta della Contessa, litoranea a sud di Brindisi, sempre durante alcuni lavori di bonifica dell'area da parte di una ditta privata per conto dell'Aeronautica militare.

Tornando all'ordigno di via Tor Pisana, come già accennato, si è reso necessario evacuare il condominio sito al civico 14, al momento 7 famiglie, tra cui anziani, che abitano nel palazzo sono state allontanate dalle loro abitazioni. Il tratto di strada interessato dalle operazioni, quello compreso tra via Giulio Cesare a Viale Commenda, è stato chiuso al traffico