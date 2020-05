Commissariato Ostuni: Gianni Albano passa il testimone ad Andrea Toraldo

OSTUNI – Dopo quasi cinque anni, il vicequestore Gianni Albano (foto in basso) lascia il commissariato di Ostuni, dove approdò nel novembre 2015, per andare a dirigere le Volanti della Questura di Matera. Al suo posto arriva nella Città Bianca il commissario capo Andrea Toraldo, proveniente dal Reparto Mobile di Bari.

Nato 39 anni fa a Merine di Lizzanello (Lecce), il nuovo dirigente del commissariato di Ostuni (in basso la foto di Andrea Toraldo) ha avuto una precedente esperienza professionale presso il Reparto Mobile di Torino. “Al nuovo arrivato il questore di Brindisi – si legge in una nota della questura - ha formulato i suoi più sentiti auguri per il compito delicato che si appresta a svolgere nella città bianca”.

“Un vivo ringraziamento è stato rivolto al dottor Albano per l’impegno dimostrato in questi anni ad Ostuni. Il questore sin dal suo arrivo a Brindisi ha considerato di strategica importanza il presidio ostunese che nel corso dei mesi è stato rinforzato nell’organico”.