Sorpresa fra San Pietro Vernotico e Tuturano: avvistati due lupi

Sono stati avvistati e "catturati" dalla fotocamera di un cellulare i due esemplari di lupo, probabilmente della specie lupus italicus, che gironzolavano questa mattina nelle campagne tra San Pietro Vernotico e Tuturano. La loro presenza era stata già segnalata ai veterinari della Asl Brindisi anche se, al momento, dal comando provinciale carabinieri forestali non è giunta nessuna conferma.

A metà gennaio, due lupi sono stati avvistati alla periferia di Lecce, verso Borgo San Nicola. In questo caso sono intervenuti i carabinieri che hanno fotografato gli esemplari intenti a rovistare nei sacchi della spazzatura. Anche in questo caso non ci sono conferme ma è un'ipotesi non può essere esclusa, visto che il lupo può percorrere molti chilometri al giorno e si sposta, anche, in branchi piccoli.