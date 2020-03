Brindisi. Non si fermano i controlli. Stamattina 3 denunce e 90 persone controllate

BRINDISI - Proseguono anche oggi i controlli della Polizia locale in città. Fermate oltre 90 persone tra pedoni ed automobilisti, 3 sono i denunciati perché non avevano giustificazioni plausibili per essere fuori casa, come il lavoro o l'acquisto di beni alimentari. Lo ha annunciato il sindaco Riccardo Rossi sulla sua pagina Facebook, aggiungendo sempre la raccomandazione di rimanere in casa "perchè è un dvere e di rispettare noi e gli altri."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel report inviato nella giornata di ieri, giovedì 19 marzo, sono 450 le persone denunciate fra l’11 marzo e mercoledì 18 marzo in tutta la provincia di Brindisi, per inosservanza delle ordinanze emesse dal governo per contenere l’epidemia da Covid-19. In 14, invece, sono stati denunciati per aver rilasciato dichiarazioni mendaci. Questo il bilancio, fornito dalla prefettura di Brindisi, dei controlli svolti dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri e dalla guardia di finanza. Complessivamente sono stati controllati 7.938 cittadini e 1.044 esercizi commerciali, di cui 27 denunciati ex art. 650 c.p . (inosservanza del provvedimento dell'autorità) e due sanzionati in via amministrativa.