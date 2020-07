Fp Cgil: definiti i nuovi assetti organizzativi del comparto sanità

BRINDISI - La Fp Cgil Brindisi, lo scorso 7 luglio, ha strutturato i nuovi assetti organizzativi del comparto funzione pubblica-sanità eleggendo coordinatore di tale organismo il dirigente sindacale, nonché Rsu, Mimmo Stella. Nello stesso incontro è stato riconfermato come coordinatore del comparto sanità pubblica il dirigente sindacale, anch’esso Rsu, Lillo Giacovelli.

Successivamente tutto il gruppo dirigente è stato chiamato a delineare una nuova proposta programmatica sulle prossime iniziative da mettere in campo per affrontare tutte le criticità di un settore importante quale è la sanità.

Molti sono stati gli interventi che hanno arricchito la sopraccitata proposta programmatica che rappresenta il punto alto di elaborazione politica che parte dalla base e cioè dai posti di lavoro e mira a contemperare il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e i diritti e tutele di tutti quanti i lavoratori: Una nuova organizzazione del sistema sanitario alla luce dei nuovi dati epidemiologici, per custodire l’universalità del diritto alla salute; Una rivisitazione e rimodulazione del piano di riordino ospedaliero; Salute e sicurezza sui posti di lavoro; L’esigibilità dei diritti e tutele dei lavoratori; Contrattazione integrativa; Politiche di genere e pari opportunità; Fabbisogno del personale e redistribuzione dei carichi di lavoro; Conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro; Aumentare l’attenzione sul fenomeno del mobbing; Corretta redistribuzione delle risorse umane; Prevenzione del rischio clinico; Varie ed eventuali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Partendo dall’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus – si legge in una nota del sindacato - l’obbiettivo sarà quello di avere un confronto di merito con le istituzioni preposte per rivisitare e rimodulare l’attuale riordino ospedaliero e il potenziamento dei servizi territoriali. In definitiva, l’occasione è propizia per augurare buon lavoro a tutto il gruppo dirigente, in primis ai i neo eletti coordinatori, chiamati ad assumersi una importante responsabilità nell’ottica di proporre adeguate soluzioni per migliorare l’attuale servizio sanitario”.