Aeronautica Militare: prestigioso incarico per un generale brindisino

BRINDISI - Lo scorso 4 giugno, il Generale di Brigata Aerea Girolamo Iadicicco, dopo tre anni di comando ha lasciato il comando della 46ª Brigata Aerea di Pisa, per ricoprire l'incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare di Roma.

Tra i numerosi incarichi svolti è stato Aiutante di Volo del Ministro della Difesa Roberta Pinotti, in pratica l’ «ufficiale di collegamento» tra il gabinetto del Ministro e l’Aeronautica Militare, Comandante del 31° Stormo, il reparto dell’Aeronautica Militare che ha sede a Ciampino (Roma) che ha il compito di effettuare, con le modalità stabilite dalle norme in vigore, attività di trasporto aereo per soddisfare le esigenze dell'Autorità di Stato, Interforze e di Forza Armata oltre ai voli umanitari e di urgenza sanitaria.

Al Generale Iadicicco gli auguri di buon lavoro da parte della città di Brindisi