Museo aperto anche di mattina e ingresso gratis per il 25 aprile

Articolo aggiornato alle 18,35

BRINDISI - Il 25 aprile il Museo archeologico "Framcesco Ribezzo" sarà aperto anche di mattina, e sarà quindi pienamente accessibile a turisti e visitatori locali offrendo una interessante occasione di conoscenza della storia della città e del territorio di Brindisi. Inoltre, l'accesso sarà gratuito, quindi un'offerta attrattiva soprattutto per i nuclei familiari oltre che per le comitive. L'orario stabilito dalla direzione del museo sarà il seguente: nella mattinata dalle 10 alle 13; nel pomeriggio dalle 16,30 alle 19. L'ex museo provinciale, ora risorsa del Polo biblio-museale di Brindisi sotto la gestione della Regione Puglia, ha un patrimonio di reperti in parte rilevante provenienti dall'aracheologia subacquea, come i famosi Bronzi di Punta del Serrone.

Queste le altre aperture di monumenti, chiese e luoghi storici disposte dal Comune di Brindisi: Palazzo Granafei Nervegna - Sala della Colonna: ore 08:00-20:30; Tempietto di San Giovanni al Sepolcro: ore 08:00-20:30 - Monumento Nazionale al Marinaio d'Italia: ore 08:00-16:00 - Palazzina del Belvedere - Collezione Archeologica"S.Faldetta": ore 10:00-13:00 e 16:00-20:00 - Santa Maria degli Angeli: ore 08:00-12:00 - Santa Maria del Casale: ore 08:00-20:00 - Chiesa di San Paolo: ore 09:00-20:00 - Chiesa di San Benedetto: ore 17:30-19:30 - Chiesa di Santa Lucia: ore 17:30-19:30.

Info tour: A partire dalla Scalinata Virgilio sul Lungomare di Brindisi, alle ore 17, si visiterà la Palazzina del Belvedere con la Collezione Archeologica “Faldetta”, le Colonne Romane, il Museo Archeologico “Ribezzo”, il Palazzo Nervegna, il Monumento ai Caduti di “E.Simone”, il Tempio di San Giovanni al Sepolcro e la Chiesa di San Paolo. Per info - Palazzo Granafei Nervegna - Via Duomo Infopoint aperto dalle ore 09:00 alle ore 20:00 - tel.0831229748 e pastbrindisi@gmail.com