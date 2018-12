Mauro Vizzino "sposta" Cittadella in territorio di Mesagne

BRINDISI - Il complesso di Cittadella della Ricerca si trova in territorio del Comune di Brindisi, ma il consigliere regionale Mauro Vizzino, presidente della Commissione ambiente, pare non lo sappia. O almeno questo si deduce da un comunicato in cui "sposta" il complesso scientifico tecnologico in territorio di Mesagne. Cittadella della Ricerca si trova proprio al confine tra i due Comuni, ma ricade nell'agro del capoluogo.

Di svista non si tratta, perchè il presidente della Commissione ambiente del Consiglio regionale pugliese ne parla in un comun icato in cui annuncia che, grazie ad un suo emendamento, nel bilancio regionale è stato inserito "un contributo straordinario di 100 mila euro al Comune di Mesagne per la Cittadella della Ricerca". "“I fondi serviranno a riattivare l’attività di una ricerca in materia di monitoraggio e controllo ambientale a tutela della salute in un territorio particolarmente colpito dall’utilizzo industriale del carbone”, aggiunge Vizzino nel suo comunicato.

"Nell’esprimere soddisfazione per l’importanza del risultato ottenuto, il consigliere Vizzino sottolinea anche il valore simbolico dell’iniziativa legata alla necessità di far uscire dalla crisi il polo della ricerca tecnologica ubicato nel territorio di Mesagne”. Insomma, più chiaro di così. Anzi, più sbagliato di così.