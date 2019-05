Brindisi, la polizia recupera l'auto rubata: "Grazie agli agenti delle volanti"

BRINDISI – Un nota che esprime apprezzamento per l’operato della Polizia di Stato ci giunge da un professionista brindisino, il dottor Fabrizio Scoditti, vittima del furto della propria auto ieri notte. “Si vuole riportare all’attenzione del prefetto e di tutti i cittadini, l’eccellente lavoro svolto ieri dalla Polizia di Stato, e nello specifico delle volanti operanti nel turno di notte che hanno permesso il recupero del veicolo rubatomi in zona Casale alle 00,45”.

“Le volanti della Polizia di Stato, in collegamento con la centrale Viasat hanno ritrovato il veicolo in soli 20 minuti. Purtroppo i ladri si sono dileguati all’arrivo delle forze dell’ordine, lasciando il veicolo incustodito. Mi sembrava doveroso ringraziare tutta la questura di Brindisi che ha dato dimostrazione di efficienza e prontezza in una lotta continua contro chi vuole costringere i cittadini ad avere sempre più paura nella nostra città”.

“La vicinanza e l’efficienza della Polizia di Stato, nonostante il numero esiguo di personale e dotazioni a disposizione per effetto dei tagli, dà coraggio a noi cittadini che vogliamo vivere Brindisi serenamente e collaborare sempre con le forze dell’ordine per emarginare sempre di più chi vuole impaurire e mortificare la nostra città”.