Lunedì dopo la festa patronale: saltano visite prenotate in ospedale

BRINDISI – Il lunedì successivo alla festa patronale per gli uffici pubblici di Brindisi è festivo, a quanto sembra anche per i servizi sanitari. La conseguenza? Oggi decine e decine di utenti si sono presentati all’ospedale “Antonio Perrino” per visite specialistiche ed altre prestazioni prenotate con largo anticipo, e si sono trovati di fronte all’annullamento degli appuntamenti, a detta di tutti senza alcun preavviso. Oltre a ciò, l’ulteriore disorientamento causato dal dubbio se le visite siano state spostate ad altra data oppure se occorrerà riprenotarle.

Molti si sono presentati anche al posto fisso della Polizia di Stato per protestare, inclusa una signora giunta da Bari per accompagnare il marito con un’ambulanza privata, quindi sopportando una spesa non indifferente. La domanda ricorrente: perché fissare le visite in un giorno in cui si sa già che non saranno svolte? Dovrà essere la Asl ora a chiarire l’accaduto e a trovare la soluzione. Il problema è dovuto al centro di prenotazione regionale che si trova a Bari? Questo servizio era a conoscenza della festività del 2 settembre a Brindisi?

Gli estremi dell’interruzione di pubblico servizio non ricorre, perché le prestazioni urgenti sono ovviamente garantite, ma restano lo sconcerto e la rabbia di un gran numero di pazienti che si sono trovati di fronte, in senso figurativo, ad una porta chiusa dopo l’inserimento nelle ben note liste di attesa. Insomma, stavolta San Teodoro e San Lorenzo non hanno potuto far nulla di fronte a prenotazioni con finale ampiamente prevedibile.