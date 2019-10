Brindisi, la salute tra i banchi delle superiori

BRINDISI - In occasione dell’incontro che si svolgerà martedì 22 ottobre dalle 9 alle 12.30 nell'auditorium dell'Ipsseoa "Sandro Pertini" saranno illustrate a dirigenti scolastici, docenti referenti per l’educazione alla salute e rappresentanti dei genitori, le attività previste dal piano strategico per la promozione della salute nella scuola per l’anno scolastico 2019-2020.

Già nel precedente anno scolastico sono stati attivati, dalle equipe sanitarie della Asl di Brindisi con la partecipazione attiva di alcune organizzazioni di volontariato territoriale, 14 programmi regionali, una progettualità sperimentale, 4 azioni informative e 4 progettualità provinciali, con il coinvolgimento di 840 classi (tra scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado) e di complessivi 16.727 studenti.

Il catalogo 2019-2020 amplia ulteriormente l’offerta, prevedendo complessivamente 34 programmi regionali, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 2° grado, 4 programmi sperimentali, 4 azioni informative e 40 programmi a valenza provinciale (6 per la Asl di Brindisi) nelle varie aree di intervento relative alla corretta alimentazione, attività fisica, fumo, abuso di sostanze, incidenti stradali, salute mentale, affettività e sessualità, sicurezza nei luoghi di lavoro, corpo in salute, salute e ambiente, coerentemente con i programmi nazionali di “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari” ed i vigenti Piani della Prevenzione (nazionale e regionale), in un processo di collaborazione interistituzionale Scuola-Salute che vede le parti impegnate, ognuna per le proprie competenze, nei processi di salute e benessere della comunità scolastica.

Intervengono:

Preside Ipsseoa Vincenzo Antonio Micia

Direttore Sanitario Asl Brindisi Andrea Gigliobianco

Dirigente Usp Giuseppina Lotito

Dirigente servizio promozione della salute Regione Puglia, Antonio Tommasi

Direttore dipartimento prevenzione Asl Brindisi Adriano Rotunno

Referente regione Puglia per l’educazione alla salute Pasquale Pedote

L’introduzione al Catalogo Regionale 2019-2020 sarà a cura di Liborio Rainò e Massimo Monticelli del Coordinamento Gia (Gruppo interdisciplinare aziendale Asl di Brindisi).