"Spiga Verde" anche a Carovigno per il secondo anno consecutivo

CAROVIGNO - Spiega verde, per la seconda volta, anche al Comune di Carovigno. Alla consegna annuale del riconoscimento promosso da Fee e Confagricoltura c'erano il nuovo sindaco Massimo Lanzilotti e l' assessore all'ambiente, Onofrio Palma Carovigno, assieme ad Ostuni (tre Spieghe Verdi) e Castellaneta, rappresenta il gruppo delle uniche città pugliesi che hanno ottenuto non un semplice marchio, ma il premio a un processo di miglioramento continuo per contribuire alla salvaguardia dei territori che rispettano alcuni parametri, quali: la conservazione del paesaggio, l’uso del suolo, la valorizzazione dei centri storici e gli aspetti culturali, ma anche le produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, gli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, le aree naturalistiche, l’arredo urbano e l’accessibilità. “Si tratta di una importante conferma per la nostra città – ha commentato lanzilotti - che ottiene per il secondo anno consecutivo il prestigioso marchio di qualità Spighe Verdi. ​Un orgoglio che dedico a tutte le imprese agricole del territorio,​ che meritano la massima attenzione da parte dell amministrazione comunale”.