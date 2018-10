Fiaccolata per non dimenticare le vittime della strada

FASANO - Fiaccolata a Fasano per ricordare le vittime della strada: il corteo partirà dalla chiesetta del cimitero comunale giovedì 18 ottobre alle 19,45, dopo un momento di preghiera guidato dal diacono Fiorenzo Marsella.

“Per non dimenticare che la guerra va avanti e la strage di giovani vite continua…Per non dimenticare che non succede solo agli altri e che, gli altri, potresti essere tu!” è ormai lo slogan tradizionale della manifestazione organizzata dall'associazione Flavio Arconzo -Vittime della strada e della giustizia. Un momento di ricordo e riflessione collettiva, giunto alla nona edizione.

Il corteo si snoderà attraverso alcune vie cittadine, fino a giungere in Piazza Ciaia, dove, condotta da Marco Mancini, si svolgerà la parte finale della manifestazione che offrirà momenti intensi a tesi a far riflettere. Per finire, la consueta proiezione di un video ricordo per omaggiare tutte le Vittime della strada, e il lancio di tanti palloncini.