Auto inseguita dai carabinieri fuori strada: trovati passamontagna e attrezzi da scasso

MESAGNE - Forse avevano organizzato un colpo e stavamo per entrare in azione nella notte. Fatto sta che sono stati intercettati dai carabinieri, c'è stato un inseguimento in auto terminato quando la Giulietta Alfa Romeo è finita fuori strada: in tre sono riusciti a fuggire a piedi, imboccando strade di campagna differenti. Nell'auto sono stati trovati passamontagna e diversi attrezzi da scasso.

L'inseguimento

La berlina con le tre persone a bordo è stata notata da una pattuglia di militari del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni, alle porte di Mesagne, attorno alle 3. A quanto si apprende l'auto non si è fermata all'Alt intimato dai carabinieri, ha accelerato e a velocità sostenuta ha proseguito la marcia, sino a quando il conducente ha perso il controllo del mezzo che è finito un una scarpata.

Passamontagna

Dalla Giulietta sono scesi in tre. Hanno iniziato a correre prendendo direzioni diverse. I carabinieri non sono riusciti a bloccarli. L'auto è stata posta sotto sequestro: nell'abitacolo sono stati trovati tre passamontagna e una serie di attrezzi solitamenti usati per forzare porte e portoni, elementi che avvalorano l'ipotesi di una azione organizzata dai tre, andata in fumo per mano degli uomini dell'Arma.