Il direttore Orlandini aggredito mentre faceva il suo lavoro: gli attestati di solidarietà

Giungono attestati di solidarietà nei confronti del nostro collega Marcello Orlandini, direttore di BrindisiReport.it, picchiato con calci e pugni mentre faceva il suo lavoro di giornalista in contrada Malandrino, nelle campagne di Ostuni, dove si era recato per raccogliere informazioni sul grave fatto di cronaca riguardante la morte di una donna uccisa da un proiettile partito, stando a una prima ricostruzione dei fatti, accidentalmente da una pistola impugnata dal marito.

Poco dopo l’1 di notte, mentre si avvicinava alla villetta in cui si è consumata la tragedia, Orlandini è stato avvicinato da una persona che gli ha chiesto chi fosse. Pensando si trattasse di un poliziotto, il collega si è qualificato come giornalista. A quel punto è partita una violenta aggressione. Orlandini ha cercato riparo all’interno dell’abitazione, dove si trovavano le forze dell’ordine. Ma più persone lo hanno bloccato e lo hanno fatto cadere per terra, continuando a colpirlo con violenza.

Dopo qualche minuto un poliziotto è intervenuto in soccorso del giornalista, ponendo fine all’aggressione. In aiuto di Orlandini sono intervenuti anche il dirigente del commissariato di Ostuni e la dirigente della Squadra Mobile della questura di Brindisi. Il giornalista si è recato autonomamente presso l’ospedale della Città Bianca, dove è stato sottoposto a una Tac toracica. Dovrà restare 48 ore in osservazione. In mattinata sporgerà denuncia presso il commissariato di Ostuni.

La solidarietà del questore

Il questore di Brindisi, Ferdinando Rossi, in mattinata ha contattato il giornalista per sincerarsi sulle sue condizioni e manifestargli la sua solidarietà.

La solidarietà del sindaco di Brindisi

Anche il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha contattato il direttore Orlandini per manifestargli la vicinanza e la solidarietà dell'amministrazione comunale per la vile aggressione.

La solidarietà del presidente dell’Autorità di Sistema portuale

Il presidente Ugo Patroni Griffi, il Management e tutto lo Staff di #adspmam esprimono solidarietà al direttore della Testata giornalistica BrindisiReport.it, Marcello Orlandini, aggredito la scorsa notte mentre svolgeva il suo lavoro. Al giornalista l'augurio di una pronta guarigione, con l'auspicio che tali episodi di intolleranza e di violenza nei confronti dei giornalisti e della libertà di stampa non accadano mai più.

La solidarietà di Fabio Marini

"Appresa notizia - si legge in una nota di Fabio Marini, coordianatore regionale Fai Antiracket Puglia - della grave aggressione, a nome mio personale e di tutti i colleghi presidenti, esprimiamo solidarietà e vicinanza al direttore Orlandini e alla testata Brindisi report. Nel condannare l’episodio di violenza auguriamo al direttore una pronta guarigione.