Svaligia appartamento a Brindisi: arrestato poche ore dopo a Modugno

BRINDISI - Poche ore prima aveva svaligiato un appartamento situato al rione Bozzano, a Brindisi. Grazie a una segnalazione dei poliziotti della Sezione volanti della questura di Brindisi, i carabinieri della compagnia di Modugno (Bari), hanno rintracciato all’interno del suo covo uno dei presunti autori del furto: il cittadino georgiano R.L. , di 42 anni. L’uomo avrebbe agito con la complicità di un altro individuo, tuttora ricercato. Il furto è stato perpetrato nella tarda mattinata di ieri I poliziotti si sono subito recati sul posto per i rilievi del caso, raccogliendo delle indicazioni che sono state subito diramate attraverso una nota di ricerca giunta anche ai carabinieri del comando provinciale di Bari.

I militari di Modugno, in particolare, hanno eseguito dei controlli presso un vecchio fabbricato situato nel centro storico, composto da piccoli appartamenti su più piani, occupati da stranieri. Avuto accesso nell’immobile uno dei soggetti si è dato alla fuga scappando sui tetti. Tuttavia sono stati bloccati L.R. ed una donna, L.I., 44enne, trovati in possesso di gran parte della refurtiva trafugata poco prima a Brindisi, e precisamente: della somma di euro 500,00, un telefono Huawei, una tastiera per Ipad, una playstation PS3 ed un orologio da donna.

Nel corso della perquisizione sono poi stati trovati numerosi oggetti di dubbia provenienza dei quali i due georgiani non sono riusciti a dimostrarne il lecito possesso e la provenienza tra cui: n. 16 orologi di varie marche, un notebook marca Asus, una PSP Sony, un navigatore Tom Tom, un set di posate da cucina e n. 58 cartucce a salve. Allo stesso modo sono stati recuperati diversi attrezzi atti allo scasso e chiavi utilizzate per l’apertura delle porte blindate.

Le indagini dei militari si sono concluse accertando le responsabilità di L.R. in merito al furto in concorso commesso a Brindisi, nonché il reato di ricettazione in concorso con L.I., circa il possesso di altra refurtiva. In serata, da Brindisi, sono sopraggiunti i coniugi vittime del furto che sono stati ben felici di riottenere la quasi totalità della refurtiva asportata. Il 42enne arrestato, su ordine della Procura , è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, mentre L.I. è stata denunciata in stato di libertà. Le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato proseguono per far luce su altri furti commessi dal citato gruppo.