Balletti hip hop e furti di auto con cavallo di ritorno: dieci arresti

ORIA – Prima di entrare in azione, si esibivano in dei balletti di musica rap. I carabinieri del comando provinciale di Brindisi hanno sgominato una banda dedita ai furti di auto con la tecnica del cavallo di ritorno, con base a Oria. Alle prime luci di oggi (19 giugno) sono state arrestate dieci persone, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Stefania de Angelis, su richiesta del pm Luca Miceli. Per restiruire i mezzi rubati avrebbero chiesto somme comprese tra 500 e duemila euro.

I nomi degli arrestati

Arresti in carcere per sette indagati: Maurizio De Michele, 46 anni, di Oria (detenuto per altra causa nel carcere di Brindisi); Michele Cera, 41, nato a Taranto ma residente a Oria; Emanuele Darimadea, 37 anni, nato a Manduria ma residente a Oria; Dario Castrovillari, 34 anni, nato a Mesagne e residente a Oria (detenuto per altra causa a Lecce); Antonio Lodeserto, 63 anni di Oria; Cosimo Saccomanno, 49 anni, di Oria; Giuseppe Castrovillari, 24 anni, nato a Francavilla Fontana e residente a Oria.

Arresti domiciliari per tre indagati: Attilio De Michele, 23 anni, nato a Francavilla Fontana e residente a Oria; Rocco Anguissola, 43 anni, nato a Mesagne ma residente a Oria; Salvatore Sasso, 45 anni, di Oria.

Obbligo di residenza per Cosimo De Taranto, 55 anni, di Oria, per il quale c'è la contestazione legata ad unico episodio di ricettazione di un tagliaerba.

Quattro degli indagati sono recidivi perché già condannati a giugno 2017 complessivamente a oltre 25 anni di reclusione per gli stessi reati, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di svariati furti in abitazione e numerosi furti di auto-motoveicoli, nonché ricettazione dei relativi pezzi di ricambio ed estorsioni (soprattutto compiute con il metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno”), commessi fra il febbraio 2017 e il marzo 2018 a cavallo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

L'inchiesta: le immagini

Questo troncone d'inchiesta è stato chiamato "Patalini 2". Gli indagati sono in tutti 25. I furti di auto documentati, 51. Ventinove vetture sono state restituite ai legittimi proprietari, come hanno spiegato nel corso della conferenza stampa il colonnello Giuseppe De Magistris, comandante provinciale dei carabinieri, il maresciallo Roberto Borrello, comandante della stazione di Oria e Nicola Maggio, comandante della compagnia di Francavilla Fontana. Gravi indizi di colpevolezza sono costituiti dalle immagini registrate dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza di abitazioni private: i primi filmati ritenuti utili all'inchiesta sono stati acquisiti alla fine del mese di febbraio dello scorso anno. Il video ha permesso ai carabinieri della stazione di Oria di identificare una persona, oggi destinataria di ordinanza. A distanza di poco, sono state chieste e autorizzate le intercettazioni ambientali.

Le intercettazioni: le cimici e la bonifica

In un'occasione, alcuni degli indagati hanno scoperto le "cimici" nascoste in una delle auto usate per compiere i furti e hanno iniziato le operazioni di bonifica. Tutto inutile. Perché i carabinieri sono riusciti ad ascoltare comunque le conversazioni in auto e a ricostruire gli episodi, tra furti e successive richieste di denaro a scopo di riscatto per la restituizione dei mezzi. E' emerso, talvolta, un clima di tensione tra alcuni degli indagati per il mancato rispetto degli orari per le uscite notturne.

"A che ora hai detto?", chiede Maurizio De Michele a Michele Cera. Risposta: "Cerchiamo di rispettare gli orari, se mi dai un'ora per è quella, non mi stai proprio piacendo".

I nascondigli

Gli indagati sono apparsi "spavaldi e professionali", secondo il pm. Tali elementi sono evidenziati dal fatto che il gruppo " non ha desistito dal portare a compimento ulteriori delitti, nonostante il recupero da parte dei carabinieri di 29 autovetture, che erano state nascoste in varie località impervie dell’oritano, indicate come “gubbie”, “bosco” e “foresta”". Gli indagati, secondo l'accusa, avrebbero "agito anche alla presenza dei proprietari dei mezzi i quali impegnati in lavori o comunque presenti all’interno della propria abitazione, erano controllati a vista per permettere ai complici di operare indisturbati". Nello stesso giorno sono stati accertati più tentativi di furto.

Le esigenze cautelari

Nell'ordinanza di custodia cautelare, il gip ha ritenuto concrete e attuali le esigenze cautelari. In particolare, "il pericolo concreto di reiterazione dei reati e la molteplicità degli episodi delittuosi, la reiterazione e sistematicità delle condotte perpetrate, il valore della merce trafugata, la sussistenza di elementi di collegamento certi fra gli attuali indagati e la professionalità dimostrata dagli stessi (nella predisposizione dei mezzi, nel reperimento dei beni da depredare e dei soggetti a cui consegnare la merce rubata), la disponibilità dei luoghi nei quali occultare le autovetture di illecita provenienza e anche la gravità del danno procurato alle numerosissime persone offese".

Gallery