Bambini e solidarietà: donato materiale didattico alla scuola visitata dai ladri

CELLINO SAN MARCO – Dopo il vile gesto perpetrato ai danni della scuola dell’Infanzia di via Napoli di Cellino San Marco dove ignoti in diverse occasioni si sono introdotti nell’edificio mettendo a soqquadro le aule e rubando materiale didattico, arriva la solidarietà dei piccoli studenti, e delle loro famiglie naturalmente, della scuola dell’infanzia partitaria La Giocosa, sempre di Cellino San Marco. Hanno acquistato materiale didattico per donarlo alla scuola visitata dai ladri.

La decisione fornire questo genere di aiuto è maturata nei piccoli alunni in seguito al racconto da parte delle maestre riguardo all’episodio compiuto ai danni della scuola di via Napoli e delle gravi conseguenze che l’ignobile gesto ha arrecato ai bambini vittime del saccheggio. Ai piccoli studenti de La Giocosa è stato spiegato il valore della solidarietà in occasioni come queste.

Così una volta tornati a casa hanno chiesto alle loro mamme e ai loro papà di aiutare i bambini dell’altra scuola acquistando colori, album, acquerelli e altro. Nei giorni scorsi, accompagnati dalle maestre hanno fatto visita ai compagni donando il materiale necessario per l’attività scolastica nell’ambito di una cerimonia dove sono stati nuovamente affrontati i temi della fratellanza e dell’amicizia.

