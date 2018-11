"Buche piene di rifiuti": denunciata proprietaria di terreno agricolo

CAROVIGNO - Buche piene di rifiuti sono state trovate e sequestrate dai carabinieri forestali in un fondo agricolo in contrada Frascinari a Carovigno: l'area è stata posta sotto sequestro, la proprietaria del terreno è stata denunciata. La donna, A.R.68 anni, di Brindisi, è accusata di smaltimento illecito.

Due le buche trovate, una di sei metri per dieci e tre di profondità e l'altra di due metri per due e uno di profondità. Il controllo è stato condotto dai carabinieri forestali della Stazione di Ostuni. I sigilli sono stati necessari a scopo preventivo, per evitare che si continuasse l’ attività illecita di riempimento con rifiuti di ogni genere. I militari hanno trovato da materiali ferrosi a vetro, gomma, plastica, sanitari, elettrodomestici, mobilio, scarti da demolizioni edili, legno, terre e rocce da scavo, scaricati sul posto con un camion, ripetutamente e già da molto tempo.