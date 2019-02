Coltelli a serramanico nel borsello: denunciato

ORIA -.Un uomo di 34 anni di origini rumene è trovato in possesso di due coltelli a serramanico e per questo è stato denunciato. E' stato fermato dai carabinieri della stazione di Oria la notte scorso, attorno alle 2 in piazza Donnolo. Contestualmente è stato segnalato all’autorità amministrativa perché trovato in possesso di un grammo di hashish occultato in un pacchetto di sigarette. Il coltello e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.