Con maglione in testa entra nel supermercato e prende il registratore di cassa

ORIA – Rapinatore solitario in azione nella serata di ieri nel supermercato Carone a Oria: un uomo con il volto coperto da un maglione è entrato ha preso il registratore di cassa ed è fuggito a piedi così come era arrivato. All’interno dell’attività commerciale c’era la cassiera che a quanto pare non avrebbe nemmeno avuto il tempo di capire cosa stava accadendo. Nel registratore di cassa c’erano circa 300 euro, sul posto si sono recati i carabinieri che hanno ascoltato la testimonianza della vittima e avviato le ricerche del malfattore. Al vaglio le telecamere installate nella zona.