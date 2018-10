Controlli con i cani antidroga in stazione: arrestato un giovane

BRINDISI - E’ stato sorpreso con la marijuana in un locale nei pressi della stazione ferroviaria. Un brindisino di 19 anni (D. P.) è stato arrestato grazie al fiuto infallibile del cane antidroga Fabrik, che ha supportato i militari del Gruppo di Brindisi della guardia di finanza nell’ambito di un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanza stupefacente presso lo scalo ferroviario.

La successiva perquisizione presso l’abitazione del fermato ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro, all’interno di uno zaino, 291 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Il giovane, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato in regime di domiciliari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dall’inizio dell’anno, sono stati 55 i responsabili segnalati all’autorità giudiziaria, di cui 22 in stato di arresto, per reati in materia di traffico e detenzione di droga mentre 132 soggetti sono stati segnalati all’autorità prefettizia ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

L’attività della guardia di finanza di Brindisi, che proseguirà nei prossimi giorni, si inserisce in un più ampio quadro di controllo economico del territorio, realizzato mediante appositi servizi di pattugliamento, perlustrazione ed osservazione nei luoghi della provincia maggiormente a rischio.