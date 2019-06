Passeggini ammassati sul marciapiede: nuovo scempio nel centro

BRINDISI – Decine di passeggini ammassati l’uno sull’altro, al punto tale da ostruire del tutto il marciapiede. Questa la scena in cui stamattina (giovedì 20 giugno) si sono imbattute le persone in transito da e verso il vecchio sottopassaggio pedonale di via Appia. Poco prima del tunnel, a una manciata di metri da Porta Mesagne e dal Bastione Carlo V, gli incivili hanno messo su una discarica abusiva di tutto rispetto.

Non è dato sapere da dove provenissero quei passeggini. E’ presumibile che qualcuno se ne sia sbarazzato lì nottetempo, protetto dall’oscurità. Tale scempio è stato segnalato agli agenti della polizia locale. Questi si sono subito recati sul posto per un sopralluogo e hanno attivato la ditta Ecotecnica per la rimozione dei rifiuti.