Droga dall'Albania, armi, estorsione e rapina: blitz all'alba, 15 arresti

Blitz alle prime luci di oggi (7 febbraio) dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi a carico di 15 persone, fra i Comuni di Brindisi, Fasano, Oria, Brindisi e Catania. I militari del capoluogo sono stati coadiuvati nell’esecuzione del provvedimento restrittivo dai colleghi del capoluogo etneo.

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo dei reati di detenzione e cessione in concorso di sostanze stupefacenti e ricettazione, tentata estorsione, rapina, nonché detenzione e porto abusivi di armi da fuoco.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri delle compagnie di Brindisi e Fasano. L'inchiesta, avviata nel febbraio 2017 e conclusasi nell’agosto successivo, ha permesso di disarticolare due distinti gruppi malavitosi dediti al traffico di sostanze stupefacenti provenienti dall’Albania.

Nel corso delle indagini sono state arrestate quattro persone in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre: sono stati sequestrati complessivamente 800 chilogrammi di marijuana, documentandone peraltro le diverse modalità di trasporto, mediante l’utilizzo di natanti (per il trasporto dall’Albania alle coste pugliesi) e mediante l’utilizzo di Tir (per il trasporto in ambito nazionale); è stato ricostruito un episodio di tentata estorsione con l’uso di armi da sparo per una partita di droga non pagata; sono stati individuati i luoghi di occultamento/stoccaggio dello stupefacente.

Ulteriori dettagli saranno divulgati nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 10 presso la caserma del comando provinciale di Brindisi.