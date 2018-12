Fuga dopo la condanna: trovato a Fasano un uomo ricercato in tutta Italia

FASANO – Deve espiare una condanna fino al 2021, ma da tempo aveva fatto perdere le sue tracce. E’ stato rintracciato a Fasano un cittadino di 32 anni originario del Montenegro, Mensur Mutisi, sul cui conto gravava un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Patti (Messina), a seguito di una condanna per reati contro il patrimonio.

Il 32enne dopo la condanna era stato affidato in prova ai servizi sociali in Liguria nella città di Ventimiglia, località dalla quale in più circostanze si era allontanato facendovi poi ritorno, comunque contravvenendo alle disposizioni di legge. Dall’agosto scorso si era reso definitivamente irreperibile facendo perdere le tracce.

Nel corso degli accertamenti è emerso che il ricercato era stato segnalato in varie città del territorio nazionale dove ha gravitato commettendo in alcune zone reati di natura predatoria. Infatti, si è avuto riscontro del suo “passaggio” in Sicilia nelle località di Patti, Capo d’Orlando e Messina, in Calabria, Reggio e Castrovillari, a Lecce, Piacenza, Ventimiglia e a Bari.

Recentemente pare avesse trovato rifugio nella città di Libourne nella Francia sud-occidentale nel dipartimento della Gironda. Ulteriori approfondimenti investigativi sono in corso e tendono a ricercare i motivi della sua presenza nell’area nord della provincia di Brindisi e gli eventuali contatti in loco. L’arrestato dopo l’espletamento delle formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Brindisi, dove dovrà espiare la condanna.