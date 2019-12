Carabinieri: il generale Manzo in visita al comando provinciale di Brindisi

Nella mattina odierna, il comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, generale di Brigata Alfonso Manzo, si è recato al comando provinciale Carabinieri di Brindisi, dove ha incontrato una rappresentanza di militari di tutto il comando, inclusi tutti i comandanti di stazione, e le rappresentanze di tutti i reparti dell’Arma dell’Organizzazione speciale e Forestale presenti nel capoluogo, oltre a una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, rappresentata dal Presidente della Sezione di Brindisi.

Il Generale Manzo ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per i risultati conseguiti nell’anno in corso e incitato i militari a continuare a operare con lo stesso impegno, nell’interesse di tutta la cittadinanza di Brindisi e provincia. L’incontro è stato anche occasione per il tradizionale scambio di voti augurali in vista delle imminenti festività.