Giornata di super lavoro per i vigili del fuoco: distrutti ulivi e pini secolari

ORIA – Giornata di super lavoro quella di oggi, mercoledì 25 luglio, per i vigili del fuoco del Brindisino, fino alle 18.30 almeno 20 gli interventi in tutto il territorio della provincia per spegnere incendi di sterpaglie, ulivi e alberi.

L’intervento più rilevante riguarda una pineta alle spalle del cimitero di Oria dove sono state impegnate quattro squadre per oltre tre ore. Sul posto anche il Direttore operazioni spegnimento (cosiddetto Dos), figura che in un incendio boschivo dirige le operazioni di spegnimento e i mezzi aerei presenti. Si è reso anche necessario l’ausilio dei volontari della Protezione civile Ser di Torre Santa Susanna, coordinata da Pierino Bianco.

